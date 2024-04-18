Про це в етері телемарафонту повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

За його словами ситуація навколо Часового Яру наразі складна. Російські підрозділи намагаютсья усіма способами вийти на адміністративні кордони Донецької області. Але Сили оборони контролюють ситуацію.

“Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії”, — сказав Волошин.

Також він повідомив, що армія РФ закидує місто КАБами, при цьому знищуючи цивільну інфраструктуру.

“У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі”, — розповів речник.

За словами Волошина, тактика російських сил полягає у повному знищенні міста, аби взяти під контроль “купи пилу”.