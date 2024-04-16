Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Стверджується, що під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку військові 3-го полку ССО виявили російський танк “Т-90”, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.
За допомогою FPV–дрона бійці тактичної групи “Медоїд” уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир та навідник зазнали поранень.
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