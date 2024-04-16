Спецпризначенці пошкодили російський сучасний танк Т-90 під час розвідки на Донецькому напрямку за допомогою безпілотника, знерухомивши техніку та поранивши командира екіпажу та навідника.

Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Стверджується, що під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку військові 3-го полку ССО виявили російський танк “Т-90”, який саме відпрацював по позиціях Сил оборони.

За допомогою FPV–дрона бійці тактичної групи “Медоїд” уразили ціль. Танк було знерухомлено, командир та навідник зазнали поранень.