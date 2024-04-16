Як повідомлять Повітряні сили Telegram, у ніч на 16 квітня російська армія атакувала Україну дев’ятьма ударними БпЛА типу “Шахед” із мису Чауда, що у Криму.
Безпілотники було збиті в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей безпілотники були знищені.
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