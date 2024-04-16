Про це йдеться у вранішньому зведенні Генерального штабу Збройниї сил України.
Артилерійським вогнем було обстріляно понад 110 населених пунктів у десяти областях України.
На Волинському та Поліському напрямках — без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекнути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
На Лиманському напрямку Росія 8 разів атакувала позиції українських захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Луганської та Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Донецької області.
На Новопавлівському напрямку українська сторона продовжує стримувати вороже військо в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку Росія 7 разів атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Росіяни здійснили 5 безуспішних атак позицій українських військ.
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