Військо РФ здійснило 16 ракетних та 31 авіаційний удар, а також здійснило 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вранішньому зведенні Генерального штабу Збройниї сил України.

Артилерійським вогнем було обстріляно понад 110 населених пунктів у десяти областях України.

На Волинському та Поліському напрямках — без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекнути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку Росія 8 разів атакувала позиції українських захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Луганської та Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українська сторона продовжує стримувати вороже військо в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку Росія 7 разів атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Росіяни здійснили 5 безуспішних атак позицій українських військ.