Богдан “Тавр” Кротевич – начальник штабу бригади АЗОВ пояснив, чому вважає тогорічний контрнаступ України невдалим й “дебільним”. На його думку, головна помилка полягала в одночасному наступі на п'ять ліній оборони.

Про це військовий сказав в інтерв’ю на каналі “ВІДДУШІВДУШУ”.

“Не треба мати плани контрнаступу, щоб зрозуміти, що той контрнаступ був дебільний. Тому що наступати на п’ять ліній оборони то дебілізм. А коли всі до цього в інтерв’ю кажуть, що ми підемо на Крим, а потім ми йдемо в напрямку Криму, – а це до речі не топ військової секретності. Зате секретність в контрнаступі була серед військових максимальною”, – сказав Кротевич і додав, що деякі бригади не знали, хто і як буде проходити через їх бойові порядки.

Також Кротевич наголосив на важливості запрошувати командирів бригад на Ставку головнокомандувача.

“Я вважаю, що командирів бригад треба запрошувати на Ставку головнокомандувача”, – наголосив Богдан “Тавр” Кротевич.

За його словами, це питання поставили президенту і той, начебто сказав, що “на Ставці й так багато людей і не треба туди нікого більше запрошувати, і взагалі мало людей повинні знати про наші плани”.

Начальник штабу бригади АЗОВ відзначив, що в українській армії командири бригад (комбриги), не всі, але здебільшого “круті”. Також він вважає, що зміни на краще будуть, коли до армії прийдуть молоді люди

“Коли у нас з’являться командувачі та Головнокомандувачі молодші за віком, тоді напевно все буде добре”, – наголосив Кротевич.