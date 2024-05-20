Командир бригади Національної гвардії України «Азов» згідно даних ТЦК перебуває у розшуку і має звання солдата

Про це він повідомив у Instagram.

Зазначимо, що Богдан Олександрович Кротевич — український військовослужбовець, командир бригади Національної гвардії України «Азов», лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Богдан родом з Криму і почав захищати Україну після його анексії росіянами. У 2015 році він брав участь у обороні Широкиного та стояв на захисті Світлодарської дуги в Донецькій області. У 2016 році він приймав участь у оборонній операції в Мар’їнці та Красногорівці.

З моменту початку повномасштабного вторгнення, Богдан служить у складі полку спеціального призначення “Азов” і був захисником Маріуполя та Азовсталі. У травні 2022 року він потрапив у російський полон разом з іншими бійцями “Азову” під час виходу з Азовсталі, і його звільнили з полону під час обміну 21 вересня 2022 року.

Також раніше повідомлялось, що він отримав звання підполковника. Відповідне звання йому надали наказом командувача Нацгвардії від 8 квітня. Про це він повідомив у соцмережі Х у четвер, 11 квітня.

Проте ТЦК вирішило, що він всього лиш солдат та перебуває у розшуку.