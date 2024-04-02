Економічний комітет Верховної Ради розробляє фінансову модель бронювання попри те, що її не включили до основного законопроєкту про мобілізацію.

«Розробка концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію», – йдеться в повідомленні.

Вона передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Умова бронювання – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць.

Для ФОП діятиме додаткова вимога – подання довідки про наявність обороту на суму, не менше ніж вартість трьох місяців бронювання для підтвердження реальної активності.

Модель розповсюджується на всіх найманих працівників та ФОП, але не розповсюджуватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності (ВОС). Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати.

При цьому економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон.