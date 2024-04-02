На сайті ВР закон “повернено за підписом від Президента України”. Рада проголосувала цей законопроєкт ще у травні минулого року. Скерували цей закон на підпис президенту 5 червня 2023 року.
Також Президент підписав закон про створення електронного реєстру військовозобовʼязаних. Про це свідчить картка законопроєкту №10062.
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