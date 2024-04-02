Про це заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт.

“Ми дійсно очікуємо, що ця допомога буде прийнята, будемо сподіватися, скоріше, ніж пізніше. Ви чули президента Байдена та інших членів його Кабінету, які говорили про це. Ми переконані, що така підтримка є абсолютно критичною, і Україна терміново потребує допомоги зараз. Ми маємо ситуацію, коли наші друзі в Україні стикаються з певною нестачею. Тож є дуже важливим, щоб допомога від США продовжувала надходити“, – зазначила Сміт.

Вона закликала членів Конгресу, як в Палаті представників, так і в Сенаті, просуватися вперед із цією допомогою для України.

“Ми бачили потужну двопартійну підтримку в Сенаті, і дуже сподіваємося, що ми будемо бачити також голосування у нижній палаті якомога швидше, щоб ми могли передати цю критичну допомогу в руки наших друзів в Україні на полі бою”, – підсумувала постійна представниця США при НАТО.