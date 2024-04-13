Внаслідок російського удару по селу Велетенське поранені чоловік та жінка.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

“До лікарні звернувся 65-річний чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у селі Велетенське. В постраждалого – мінно-вибухова травма та поранення ніг. У 63-річної жінки – мінно-вибухова травма та проникаюче поранення ока”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі чоловіка госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. Стан постраждалої жінки задовільний. Медики також надали їй допомогу.

Інших подробиць атаки в адміністрації не навели.