Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
“До лікарні звернувся 65-річний чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у селі Велетенське. В постраждалого – мінно-вибухова травма та поранення ніг. У 63-річної жінки – мінно-вибухова травма та проникаюче поранення ока”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі чоловіка госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. Стан постраждалої жінки задовільний. Медики також надали їй допомогу.
Інших подробиць атаки в адміністрації не навели.
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