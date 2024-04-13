На селище Очеретине російські окупанти скинули керовану авіабомбу — вони влучили в п’ятиповерхівку.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Володимир Філашкін.

У селі Нетайлове загинули дві людини від російської атаки. Очільник ОВА не наводить подробиці удару.

Повідомляється про одного пораненого у селищі Очеретине, де російські сили скинули керовану авіабомбу на п’ятиповерхівку. На світлині, що виклав Флашкін, видно щанайменше один зрунований під’їзд.

За його словами, під завалами в Очеретиному можуть бути люди, але провести пошукову операцію зараз не можуть через безпекову ситуацію.

Ще одна людина загинула в Новоселидівці, у Красногорівці одна людина поранена.

“Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” — наголосив очільник Донецької ОВА.