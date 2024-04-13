Про це повідомляє голова Донецької ОВА Володимир Філашкін.
У селі Нетайлове загинули дві людини від російської атаки. Очільник ОВА не наводить подробиці удару.
Повідомляється про одного пораненого у селищі Очеретине, де російські сили скинули керовану авіабомбу на п’ятиповерхівку. На світлині, що виклав Флашкін, видно щанайменше один зрунований під’їзд.
За його словами, під завалами в Очеретиному можуть бути люди, але провести пошукову операцію зараз не можуть через безпекову ситуацію.
Ще одна людина загинула в Новоселидівці, у Красногорівці одна людина поранена.
“Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” — наголосив очільник Донецької ОВА.
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