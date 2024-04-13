У суботу, 13 квітня, російські терористи розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.

“На жаль, загинув чоловік, який віз продовольство населенню”, — констатував очільник ОВА.

В МВС України додали, що російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа авто, чоловік 1990 року народження загинув на місці.

На місці інциденту працюють необхідні служби.

Нагадаємо, серед дня 11 квітня російська армія здійснила точковий балістичний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки загинули чотири людини, які в цей момент випадково опинились на місці влучання, ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них одна дівчинка-підліток.

За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, на місці влучання в кількох багатоповерхівках вибило вікна, пошкодило двері та дахи. Також від удару було пошкоджено контактну мережу вуличного освітлення.