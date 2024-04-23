Екс-голову аграрного комітету Верховної Ради, який зараз є чинним міністром, викрили на втягненні у заволодіння державною землею на суму близько 291 млн гривень, а також на спробі захоплення ще 190 млн гривень.

Про це зранку 23 квітня повідомили у НАБУ.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

“До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори”, — повідомили у НАБУ.

Вони здійснили знищення документів, які підтверджували право держпідприємств на користування землею на Сумщині, і через це обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття ділянок.

Підконтрольні посадовці передавали землю власникам під виглядом безоплатної угоди про оренду. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

За підсумками проведеного обшуку і аналізу, учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками площею 2493 гектари, вартість яких на той момент перевищувала 291 млн гривень.

“Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми”, — зазначили у НАБУ.