Зловмисник працював на погіршення обороноздатності країни, допомагаючи чоловікам призовного віку виїжджати за кордон під виглядом волонтерів.

Тепер порушнику загрожує до семи років в’язниці.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

“Правоохоронці встановили, що керівник благодійного фонду «на папері» працевлаштовував чоловіків призовного віку до своєї організації, а потім оформлював їм фіктивне відрядження за кордон. Щоправда, після відрядження псевдоволонтери вже не поверталися”, – йдеться у повідомленні.

Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Сумщини затримали зловмисника під час одержання частини грошей в обмін на оформлення документів для виїзду за кордон.

“Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігуранта банківські картки, мобільні телефони, посвідчення волонтерів, печатки, установчі документи, чорнові записи та інші речові докази”, – додають у відомстві.

Наразі слідчі обласної поліції вручили порушнику підозру за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Суми.