Данські урядовці своєю чергою відзначили, що й надалі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу.

Уряд Данії виділяє щонайменше 300 млн крон або приблизно 43 млн дол. США для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Завдяки Дансько-Українському фонду ми отримуємо таку необхідну військову та гуманітарну допомогу, а бізнес — широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами. Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей вклад робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Данські урядовці своєю чергою відзначили, що й надалі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу. Тож було вирішено розширити можливості фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

Як повідомлялось, уряд Данії заснував Дансько-Український фонд у березні 2023 року. Він координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

“Зокрема створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму $144 млн, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України,”- йдеться у повідомленні.

Передбачалося, що ДЕІФ фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента. При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.