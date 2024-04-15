Про це речник Військово-Морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив у телемарафоні “Єдині новини”.
“Минулого року вони отримали оцінку сумісності І рівня з державами НАТО.
У цьому році сподіваємося отримати вже найвищу оцінку — II рівень сумісності, який дозволить працювати, виконувати завдання, у складі ордерів, тобто це вже повна сумісність”, — зазначив речник.
Плетенчук також зазначив, що Україна очікує передачу ще трьох протимінних суден від Нідерландів та Бельгії.
“Ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії для України. На них екіпажі вже так само починають проходити навчання.
Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п’ять кораблів, які є протимінними”, — додав капітан 3 рангу.
Раніше Міноборони повідомляло, що “Черкаси” та “Чернігів” візьмуть участь у трьох міжнародних навчаннях. Після цього експерти НАТО сертифікуватимуть судна щодо взаємосумісності для дій у складі корабельних протимінних груп Альянсу.
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