На прикладі Ізраїлю колективний Захід показав, що він дійсно може, коли хоче.

Так вважає політолог і голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, те, що союзники Ізраїлю збивали повітряні цілі поза територією Ізраїлю, дає моральне право Україні вимагати більшого і від наших союзників.

«Це якраз показує сьогодні, що потрібно діяти більш про активно. Україна має моральне право вимагати кращої реакції і з точки зору посилення нашої системи ППО, і з точки зору посилення забезпечення необхідним озброєнням, яке нам потрібне», — сказав Чаленко.

Політолог також додав, що колективний захід має показати, що він дійсно щось може.

“І, як ми бачимо на кейсі Ізраїлю, він дійсно має додаткові спроможності… Як не дивно, але позиція США про те, що давайте не робити ударів у відповідь, буде провокувати інші автократії на додаткові удари по Західному світу.»

Нагадаємо, США знищили понад 80 безпілотників та 6 балістичних ракет, які випускали по Ізраїлю з Ємену та Ірану 13 та 14 квітня.