Про це заявив депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер під час експертної дискусії, організованої газетою Neue Osnabrücker Zeitung.
Кізеветтер висловив припущення, що країни ЄС і НАТО, які знаходяться в Балтії чи Скандинавії, можуть взяти під контроль повітряний простір над заходом України. Їхня ППО могла би взяти під контроль «70, 80, 100 кілометрів вглиб території України».
Це дозволило б українській армії перегрупуватися та розгорнути свої сили ближче до фронту на сході. У кризових ситуаціях це означало б, що країни НАТО забезпечили б збиття російських ракет над Львовом на заході України.
Кізеветтер також розглядає можливість розміщення західних сухопутних військ відповідно до Статуту ООН, таких як польові госпіталі, загони розмінування або військові підрозділи з матеріально-технічним забезпеченням та ремонтом. Вони могли би бути направлені, щоб розвантажити відповідні українські сили.
«Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції охочих… це зробити… Це цілком допустимо за міжнародним правом і необхідно з точки зору політики безпеки», — заявив політик.
Він зауважив, що це є його «дуже особиста думка».
Кізеветтера вважає, що якщо Київ програє, Україна «зазнає колапсу, буде масовий потік біженців, і війна пошириться на Західну Європу».
«Росія позбавить Україну виходу до Чорного моря», «забере Молдову, і вони використовуватимуть гібридні заходи та провокації, щоб спробувати загарбати частини Естонії (…) або частини Латвії», – каже експерт з питань оборони в блоці консерваторів.
Він також дорікає федеральному уряду Німеччини за нерішучість і за те, що інші європейські країни, виходячи зі своєї відповідної економічної потужності, надають більш конкретну допомогу.