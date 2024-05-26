У випадку якщо Захід прагне дати Україні можливість впоратися з російською агресією, то він має забезпечити більшу підтримку Києву, включаючи закриття неба над частиною західної території України.

Про це заявив депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер під час експертної дискусії, організованої газетою Neue Osnabrücker Zeitung.

Кізеветтер висловив припущення, що країни ЄС і НАТО, які знаходяться в Балтії чи Скандинавії, можуть взяти під контроль повітряний простір над заходом України. Їхня ППО могла би взяти під контроль «70, 80, 100 кілометрів вглиб території України».

Це дозволило б українській армії перегрупуватися та розгорнути свої сили ближче до фронту на сході. У кризових ситуаціях це означало б, що країни НАТО забезпечили б збиття російських ракет над Львовом на заході України.

Кізеветтер також розглядає можливість розміщення західних сухопутних військ відповідно до Статуту ООН, таких як польові госпіталі, загони розмінування або військові підрозділи з матеріально-технічним забезпеченням та ремонтом. Вони могли би бути направлені, щоб розвантажити відповідні українські сили.

«Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції охочих… це зробити… Це цілком допустимо за міжнародним правом і необхідно з точки зору політики безпеки», — заявив політик.

Він зауважив, що це є його «дуже особиста думка».

Кізеветтера вважає, що якщо Київ програє, Україна «зазнає колапсу, буде масовий потік біженців, і війна пошириться на Західну Європу».

«Росія позбавить Україну виходу до Чорного моря», «забере Молдову, і вони використовуватимуть гібридні заходи та провокації, щоб спробувати загарбати частини Естонії (…) або частини Латвії», – каже експерт з питань оборони в блоці консерваторів.

Він також дорікає федеральному уряду Німеччини за нерішучість і за те, що інші європейські країни, виходячи зі своєї відповідної економічної потужності, надають більш конкретну допомогу.