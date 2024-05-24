Про це пише Spiegel.
За інформацією видання, установка прибула в Україну у п’ятницю, 24 травня. Тепер українські сили мають у своєму розпорядженні чотири IRIS-T SLM (середньої дальності) та одну систему IRIS-T SLS (малої дальності).
“За останні півтора року системи озброєння довели свою високу ефективність у захисті великих українських міст – Києва та Львова – від атак російської авіації. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на найважливішу енергетичну інфраструктуру”, – йдеться у публікації.
Загалом Берлін пообіцяв Києву дев’ять ЗРК IRIS-T SLM та одинадцять ЗРК IRIS-T SLS. Терміни постачань поки що не розголошуються.
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