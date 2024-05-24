Уряд Німеччини надав Збройним силам України ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яка здатна перехоплювати крилаті ракети. Зараз в Україні є вже чотири системи Iris-T середньої дальності та одна система Iris-T малої дальності.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання, установка прибула в Україну у п’ятницю, 24 травня. Тепер українські сили мають у своєму розпорядженні чотири IRIS-T SLM (середньої дальності) та одну систему IRIS-T SLS (малої дальності).

“За останні півтора року системи озброєння довели свою високу ефективність у захисті великих українських міст – Києва та Львова – від атак російської авіації. Вони також перехопили крилаті ракети, націлені на найважливішу енергетичну інфраструктуру”, – йдеться у публікації.

Загалом Берлін пообіцяв Києву дев’ять ЗРК IRIS-T SLM та одинадцять ЗРК IRIS-T SLS. Терміни постачань поки що не розголошуються.

Нагадаємо, Німеччина разом із Данією передадуть Україні 10 танків Leopard в рамках нового пакету військової допомоги.