Подібні погрози від депутатів фракції вже були, проте цього разу про це написала Марія Іонова.
“В черговий раз, в порядку денному немає:
-ані ТСК по дронам;
-ані ТСК по фортифікаціям;
-ані закону про церкву;”, — пише народна депутатка.
Також Марія Іонова наголосила, що “ці вимоги вже більше року”.
“Ми, Європейська Солідарність , вимагаємо винести ці закони на сесію. Інакше, ми будемо блокувати роботу Ради, де є другорядні законопроекти. Ми маємо зосередитись на обороноздатності країни в кінці кінців.
Ситуація на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині вимагають термінових дієвих рішень”, — заявила вона в дописі.
Нагадаємо, що вчора, 20 травня, народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко також заявила, що фракція готова до блокування роботи Верховної Ради, якщо монобільшість і керівництво парламенту не поставлять на порядок денний створення Тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях та дронах.
Але про церкву Московського патріархату вона не згадувала.
- Ірина Геращенко: “Євросолідарність” готова блокувати роботу ВР та вимагає створити ТСК по фортифікаціях і БпЛА
- Фортифікації на Харківщині: яка реальна ситуація з оборонними спорудами, реакція керівництва та чому зацікавились станом укріплень навколо столиці
- “Євросолідарність” зареєструвала законопроєкт про встановлення чітких термінів звільнення з військової служби