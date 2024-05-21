Народні депутати Європейська Солідарності заблокують Раду, якщо монобільшість проігнорує створення ТСК щодо фортифікацій та дронів і церкви МП.

Подібні погрози від депутатів фракції вже були, проте цього разу про це написала Марія Іонова.

“В черговий раз, в порядку денному немає:

-ані ТСК по дронам;

-ані ТСК по фортифікаціям;

-ані закону про церкву;”, — пише народна депутатка.

Також Марія Іонова наголосила, що “ці вимоги вже більше року”.

“Ми, Європейська Солідарність , вимагаємо винести ці закони на сесію. Інакше, ми будемо блокувати роботу Ради, де є другорядні законопроекти. Ми маємо зосередитись на обороноздатності країни в кінці кінців. Ситуація на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині вимагають термінових дієвих рішень”, — заявила вона в дописі.

Нагадаємо, що вчора, 20 травня, народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко також заявила, що фракція готова до блокування роботи Верховної Ради, якщо монобільшість і керівництво парламенту не поставлять на порядок денний створення Тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях та дронах.

Але про церкву Московського патріархату вона не згадувала.