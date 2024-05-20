20 травня народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що фракція готова до блокування роботи Верховної Ради, якщо монобільшість і керівництво парламенту не поставлять на порядок денний створення Тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях та дронах.

Про це нардеп повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“Озвучили вимогу фракції на погоджувальній. Вже завтра починається пленарний тиждень і ми очікуємо голосування по ТСК, а також винесення в порядок денний закону про заборону московських попів”, – йдеться у повідомленні.

Геращенко зазначає, фракція більше ніж пів року наголошує на пріоритетності цих питань для країни. Верховна Рада, за її словами, має в рамках контролю над урядом сприяти забезпеченню ЗСУ безпілотниками в достатній кількості та високої якості. Вона також наголошує, що треба розібратися, хто в уряді відповідає за фортифікації, яка ціна і якість цих робіт.

“Якщо монобільшість і далі блокуватиме створення ТСК, це означає, що вони покривають проблеми щодо зведення сучасних захисних ліній і забезпечення Армії БПЛА”, – підсумовує співголова фракції “Європейська Солідарність”.