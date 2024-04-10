Франція наполягає на тому, щоб закон про мобілізацію встановлював чіткий термін служби – 36 місяців.

Про це повідомляє «Європейська Солідарність» на сторінці у Facebook.

“Враховуючи, що з законопроєкту про мобілізацію встигла норма, яка була в першому варіанті проєкту про 36 місяців служби і звільнення за рішенням Ставки, ми відстоюємо право тих, хто з першого дня війни — на фронті”, – йдеться в повідомленні.

“Євросолідарність” наголошує, що посилення мобілізації тільки через примус, без мотивації, вважає помилковою політикою влади.

Раніше співголова фракції Ірина Геращенко розповіла під час брифінгу, які норми будуть принциповими для депутатів фракції під час другого читання законопроєкту про мобілізацію. Парламентар зазначала, що питання демобілізації має залежати не від рішення Ставки, а має бути протягом одного місяця звільнення військовослужбовців без додаткових умов.