Засідання Верховної Ради призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.

Раніше парламентарка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко заявила, що її фракція попередила, що блокуватиме роботу Ради, якщо на голосування не винесуть законопроєкти про заборону УПЦ МП та створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій і дронів.

Натомість кажуть депутати, на порядок денний голосування винесли законопроєкт про хміль та експропріацію земель. Тож, за словами законодавців, блокувати трибуну планують, поки на голосування не поставлять «життєво важливі питання».

Нардеп Олексій Гончаренко своєю чергою також поділився ситуацією у Верховній Раді: