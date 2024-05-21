Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев.
Раніше парламентарка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко заявила, що її фракція попередила, що блокуватиме роботу Ради, якщо на голосування не винесуть законопроєкти про заборону УПЦ МП та створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій і дронів.
Натомість кажуть депутати, на порядок денний голосування винесли законопроєкт про хміль та експропріацію земель. Тож, за словами законодавців, блокувати трибуну планують, поки на голосування не поставлять «життєво важливі питання».
Нардеп Олексій Гончаренко своєю чергою також поділився ситуацією у Верховній Раді:
- Депутати Європейської Солідарності погрожують блокуванням Верховної Ради
- Ірина Геращенко: “Євросолідарність” готова блокувати роботу ВР та вимагає створити ТСК по фортифікаціях і БпЛА
- Фортифікації на Харківщині: яка реальна ситуація з оборонними спорудами, реакція керівництва та чому зацікавились станом укріплень навколо столиці