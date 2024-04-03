Про це президент повідомив на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві.

“Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових”, — зазначив голова держави.

Зеленський також відповів на питання щодо кількості новобранців, які будуть мобілізовані в українську армію цього року, зауваживши, що “пів мільйона нам не потрібно”.

“Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати… Пів мільйона нам не потрібно”, — сказав Зеленський.

Він також висловив подяку головнокомандувачу ЗСУ за проведений аудит в армії та підкреслив, що “це важливо, що він знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті”.