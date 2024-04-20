У суботу, 20 квітня, до України із сусідньої Литви прибула нова партія військової допомоги, яка серед іншого включає розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Зазначається, що літаки L-39ZA “Альбатрос” використовувалися в литовській армії для забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.

Відомо, що літак L-39ZA “Альбатрос” — це легкий реактивний штурмовик, який був створений на базі навчально-бойового літака L-39C. Основна відмінність — наявність двоствольної 23-мм гармати у носовій частині фюзеляжу під кабіною, та чотири замість двох підкрильних пілони для підвіски різноманітного озброєння — легких бомб чи некерованих ракет.

У відомстві зауважили, що у відповідь на запити української влади Литва вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf тощо.

“Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро”, — заявили у міністерстві.