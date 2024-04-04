Про це повідомляє пресслужбуа Офісу президента.
Українську делегацію очолював голова Офісу президента Андрій Єрмак, а черговий раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.
“Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах”, – заявив він.
Делегацію Литви очолював перший заступник канцлера уряду Литовської Республіки Роландас Кріщюнас.
Зазначається, що крім узгодження графіку роботи над підготовкою двосторонньої безпекової угоди, сторони також визначили ключові пункти документу.
Нагадаємо, що на Вільнюському саміті НАТО, що відбувся у липні 2023 року в столиці Литви, країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка держав.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії Росії.