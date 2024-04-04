Зазначається, що крім узгодження графіку роботи над підготовкою двосторонньої безпекової угоди, сторони також визначили ключові пункти документу.

Нагадаємо, що на Вільнюському саміті НАТО, що відбувся у липні 2023 року в столиці Литви, країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка держав.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії Росії.