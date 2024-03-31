День, який назавжди увійшов в історію України.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський та показав фото, який вигляд мало місто після деокупації.

«Коли наші воїни вигнали росію з Бучі, з Ірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини — кожен зміг побачити, що це перемоги не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі», — зазначив він.

Глава держави закликав світ не забувати, як українці зупинили російське зло і далі виганяють загарбників зі своєї землі.

«Хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі, коли українці зупиняють і виганяють російських окупантів», — заявив Володимир Зеленський.

Він також опублікував зроблені у першу весну повномасштабної війни Росії проти України фото із Бучі. Об’єктиви фотографів, що прибули до звільненого міста, фіксували зруйновані будинки, спалену ворожу техніку, тіла закатованих мирних жителів, що лежали у каналізаційних люках або й просто неба, а також імпровізовані хрести, встановлені тими, хто вижив, на могилах тих, кого російські загарбники позбавили життя.