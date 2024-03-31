Стало відомо, що у планах Верховної Ради знизити призовний вік чоловіків, а також скасувати право на відстрочку від служби для багатьох категорій.

Йдеться про законопроєкт №10449, який подав Кабмін. У парламенті ухвалили його в першому читанні й зараз розглядають багатотисячні поправки. Народний депутат України та військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський назвав категорії чоловіків, які після ухвалення нового закону втратить право на відстрочку.

“Дуже багато категорій втратили відстрочки. Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення зараз ухвалені. Це потенційно кілька сотень тисяч осіб з розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету” , – зазначив нардеп.

Лозинський припустив, що можливі інші зміни, про які він поки що не готовий говорити. Проте точно можна сказати, що українців призиватимуть до армії з 25-річного віку.

Відомо, що автори скандального законопроєкту планували прив’язати мобілізацію до рівня заробітної плати українця та розміру податків, які він сплачує до бюджету. Однак від такого “бронювання за гроші” вирішили відмовитися, бо воно порушує права та свободи громадян. Виходило, що бідні мали воювати замість багатих.

Роман Лозинський назвав це рішення абсурдним, й у разі погодження воно породило б ще більшу нерівність у нашій країні. Депутат ВРУ вважає, що захищати державу мають не лише українці з сіл та невеликих населених пунктів, а й ті, хто живе у містах та заробляє більше за них.

Вказано, що економічне бронювання не вплине на економіку, тому що вже були проведені відповідні розрахунки:

“Таке рішення комітет не підтримав – певної межі, з якої в тебе настає бронь від мобілізації за рахунок твоєї заробітної плати. Це рішення було відхилено, і я вважаю, це правильно”.