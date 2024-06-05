Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.
В повідомленні йдеться, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.
Крім того Мінцифри поділилось порадами, які допоможуть залишатись на зв’язку під час відключень.
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