У міністерстві цифрової трансформації України пояснили чому зникає зв'язок під час відключень електроенергії та розповіли як зберегти доступ до інтернету навіть під час блекаутів.

Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.

В повідомленні йдеться, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає майже в 10 разів і звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Крім того Мінцифри поділилось порадами, які допоможуть залишатись на зв’язку під час відключень.