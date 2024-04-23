Шестеро людей дістали поранень, дві загинули в результаті вчорашніх російсьих ударів.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 − дістали поранення”, — написав він.

За словами Прокудіна, війська окупантів обстріляли Херсон та 16 населених пунктів: Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе.

Сили РФ вдарили по житловим кварталам населених пунктів регіону, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків.

Також були влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.