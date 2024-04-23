Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 − дістали поранення”, — написав він.
За словами Прокудіна, війська окупантів обстріляли Херсон та 16 населених пунктів: Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе.
Сили РФ вдарили по житловим кварталам населених пунктів регіону, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків.
Також були влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.
- Російські війська знищили телевежу в Харкові ракетою X-59, — місцева влада
- Кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками зросла до 9, серед них двоє немовлят та двоє дітей, — місцева влада
- Росія за два роки зруйнувала стільки житла, скільки Україна будувала 5 років, – Олена Шуляк