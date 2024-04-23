Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, удар 22 квітня був на висоті приблизно 140 метрів. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Пошкоджені технічні приміщення, масштаб руйнування телевізійного обладнання уточнюють.
В адміністрації опублікували фото зруйнованої вежі.
У Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. В ОВА стверджують, що в місті працюють радіо, інтернет і мобільний зв’язок та радять підключити кабельне і супутникове ТБ.
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