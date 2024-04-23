Удар зламав вежу навпіл. Про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялося.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар 22 квітня був на висоті приблизно 140 метрів. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Пошкоджені технічні приміщення, масштаб руйнування телевізійного обладнання уточнюють.

В адміністрації опублікували фото зруйнованої вежі.

У Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. В ОВА стверджують, що в місті працюють радіо, інтернет і мобільний зв’язок та радять підключити кабельне і супутникове ТБ.