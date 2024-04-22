Про це заявила голова партії, Олена Шуляк, на конференції “Відбудова України”.
Вона також зазначила, що держава отримала понад 640 тисяч повідомлень у системі “Дії” про пошкодження чи знищення житла від українських громадян.
“Нам Росія за 2 роки зруйнувала те, що треба будувати 5 років. За 2023 рік ми отримали 98 тисяч заяв, 52 тисячі задоволені, люди отримали 5 млрд грн компенсації за пошкоджене житло”, – сказала вона.
Уряд видав житлові сертифікати власникам пошкодженої нерухомості, які використовують їх для придбання нових житлових об’єктів, включаючи прикордонні області.
“В лідерах Київ, Київська область, але також люди обирають жити в Харківській, Чернігівській областях”, – заявила політикиня.
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