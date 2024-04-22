від початку лютого 2022 року внаслідок бойових дій, провокованих російською агресією, Україна зазнала втрат у житловому секторі - було знищено або серйозно пошкоджено 50 мільйонів квадратних метрів житла.

Про це заявила голова партії, Олена Шуляк, на конференції “Відбудова України”.

Вона також зазначила, що держава отримала понад 640 тисяч повідомлень у системі “Дії” про пошкодження чи знищення житла від українських громадян.

“Нам Росія за 2 роки зруйнувала те, що треба будувати 5 років. За 2023 рік ми отримали 98 тисяч заяв, 52 тисячі задоволені, люди отримали 5 млрд грн компенсації за пошкоджене житло”, – сказала вона.

Уряд видав житлові сертифікати власникам пошкодженої нерухомості, які використовують їх для придбання нових житлових об’єктів, включаючи прикордонні області.

“В лідерах Київ, Київська область, але також люди обирають жити в Харківській, Чернігівській областях”, – заявила політикиня.