Британська письменниця Джоан Роулінг, відома своєю серією книг про Гаррі Поттера, висловила свою засудливу позицію стосовно зірок, які, на її думку, сприяють трансгендерному переходу дітей.

Про це повідомляють The Telegraph та BBC.

Це сталося після опублікування звіту Cass Review про медичні послуги для трансгендерної молоді.

Як пише BBC, результати містять рекомендації щодо роботи гендерних служб для дітей та молоді. Автори зазначають, що діти та молодь заслуговують на дотримання однаково високих стандартів медичної допомоги.

Коли один із підписників Джоан згадав Деніела Редкліффа та Емму Вотсон, які раніше публічно висловлювали підтримку транссексуальним людям, Роулінг дала зрозуміти, що не пробачить їм, навіть якщо актори перепросять публічно.

“Боюся, що це небезпечно. Знаменитості, які потурали руху, що має на меті підірвати вистраждані права жінок, і які використовували свої платформи, щоб привітати перехід неповнолітніх, можуть приберегти свої вибачення для травмованих осіб, які відмовилися від транссексуальності, і вразливих жінок, які залежать від простору для одностатевих стосунків”, — написала Роулінг.

Роулінг висловила своє обурення щодо цього дослідження та розкритикувала транс-спільноту та її прихильників.

Вона також не пробачить зіркам, які висловлювали підтримку транссексуальним людям, і закликала їх зберегти вибачення для тих, хто здійснив зворотній перехід та для вразливих жінок, які потребують простору своєї статі.

Цей висновок був узятий до уваги після впровадження змін у політиці Національної служби охорони здоров’я Англії, що обмежували призначення гормонів 16-річним дітям через відсутність доказів користі та стурбованість стосовно можливих наслідків.