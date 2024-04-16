Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" незабаром буде доступний на платформі Netflix.

“Група українських журналістів документує жахливі реалії війни, опинившись у прибережному місті Маріуполь після вторгнення російських військ на початку 2022 року”, — йдеться в описі стрічки на сайті.

Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також цей документальний фільм можна переглянути онлайн на українських стримінгових платформах.

Нагадаємо, що картина “20 днів у Маріуполі” отримала Оскар і також раніше повідомлялось, що український фільм “Довбуш” можуть перетворити на серіал для Netflix.