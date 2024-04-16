“Група українських журналістів документує жахливі реалії війни, опинившись у прибережному місті Маріуполь після вторгнення російських військ на початку 2022 року”, — йдеться в описі стрічки на сайті.
Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також цей документальний фільм можна переглянути онлайн на українських стримінгових платформах.
Нагадаємо, що картина “20 днів у Маріуполі” отримала Оскар і також раніше повідомлялось, що український фільм “Довбуш” можуть перетворити на серіал для Netflix.
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