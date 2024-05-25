Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
“Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується”, — йдеться у повідомленні.
У разі зміни ситуації в енергосистемі та необхідності вжиття заходів щодо обмеження споживання, буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме “справедливі графіки вимкнень світла споживачам”.
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