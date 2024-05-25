У неділю, 26 травня, енергетики не передбачають, що буде потрібно вводити обмеження споживання електроенергії для жодної категорії споживачів у будь-якому регіоні України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується”, — йдеться у повідомленні.

У разі зміни ситуації в енергосистемі та необхідності вжиття заходів щодо обмеження споживання, буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме “справедливі графіки вимкнень світла споживачам”.