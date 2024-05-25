Про це повідомляє Укренерго.

Ще вчора було відомо, що сьогодні відключення працюватимуть з 20:00-22:00. Тепер ця інформація оновлена, і відключення працюватимуть з 20:00 по 24:00.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме “справедливі графіки вимкнень світла споживачам”.

За словами прем’єра, після російських обстрілів ситуація в енергетиці важка.

“Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому “Укренерго” змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян”, — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що “принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними”.

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