Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.
“Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, температура навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня.
Тому ми сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі, як це було подекуди цього тижня, і також в період ранкового максимуму споживання”, – сказав Кудрицький.
Проте, з 6 вечора до опівночі будуть вірогідно застосовані графіки погодинних вимкнень для промисловості й населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити вечірній пік споживання.
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