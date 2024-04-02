Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Франції, а також планує відвідати Бельгію. Блінкен говоритиме про підтримку України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі та забезпечення стабільності на Гаїті.

Про це повідомляє AFP.

Під час цих візитів він проведе переговори з широким колом питань, включаючи ситуацію в Україні, Газі та Гаїті, а також торговельні переговори з Європейським союзом та Вірменією.

Як зазанчається, Блінкен уже прибув до Парижа і зустрінеться там з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення міжнародної кризи та результатів конференції, яку Париж провів у лютому, щоб підтримати Україну.

Також він проведе зустрічі з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

У Брюсселі Блінкен прийме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО з нагоди 75-ї річниці організації та зустрінеться з генеральним секретарем НАТО та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.