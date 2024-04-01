Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Гаагу у вівторок, 2 квітня, з робочим візитом.

Про це повідомляє Міністерсво закордонних справ України.

Під час візиту він проведе ряд двосторонніх переговорів, зокрема з нідерландською колегою Ханке Бряунс Слот, і візьме участь у міністерській конференції “Відновлення справедливості для України”.

Головна мета конференції полягатиме в обговоренні пункту 7 “Відновлення справедливості” Формули миру та розгляді результатів документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України.

“Особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України”, — вказали у відомстві.

Учасниками конференції будуть прокурор Міжнародного кримінального суду, генсек Ради Європи, президент Євроюсту, представники Міжнародного реєстру збитків внаслідок агресії РФ проти України та Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

В результаті конференції буде прийнята політична декларація.