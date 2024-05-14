У Вовчанську Чугуївської громади на Харківщині зникли двоє волонтерів. За даними свідків, в них стріляли російські військові.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

«Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали – зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив», – зазначив він.

Болвінов також написав, що свідок у цій справі також став жертвою російських воєнних злочинців.

«19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати – тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку», – висловився начальник слідчого управління.

Він додав, що хлопець і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали.

Також він розповів, що пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє – почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець.