Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибуде до Бельгії, там планують підписання безпекової угоди між країнами.

Як пише VRT, візит до Іспанії та Бельгії запланували ще два тижні тому, однак його скасували через важку ситуацію на фронті. Зеленський зустрінеться з королем Філіпом, прем’єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером.

Серед найважливішого – підписання двосторонньої угоди про безпеку, військова підтримка країни у війні з Росією, а також винищувачі F-16.

Нагадаємо, на початку квітня видання The Brussels Times повідомляло, що від початку повномасштабної війни країна надала українцям допомогу на суму 1 мільярд євро.

Згодом, президент Володимир Зеленський зазначив, що Бельгія ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів F-16 вже цього року. Раніше у Брюсселі говорили, що це буде можливо у 2025 році.

Також Бельгія виділить 200 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для українського війська.