Як пише VRT, візит до Іспанії та Бельгії запланували ще два тижні тому, однак його скасували через важку ситуацію на фронті. Зеленський зустрінеться з королем Філіпом, прем’єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером.
Серед найважливішого – підписання двосторонньої угоди про безпеку, військова підтримка країни у війні з Росією, а також винищувачі F-16.
Нагадаємо, на початку квітня видання The Brussels Times повідомляло, що від початку повномасштабної війни країна надала українцям допомогу на суму 1 мільярд євро.
Згодом, президент Володимир Зеленський зазначив, що Бельгія ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів F-16 вже цього року. Раніше у Брюсселі говорили, що це буде можливо у 2025 році.
Також Бельгія виділить 200 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для українського війська.
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