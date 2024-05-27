Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це Зеленський повідомив на пресконференції у Мадриді під час візиту до Іспанії.

Глава держави зазначив, що участь Іспанії у першому Глобальному саміті миру стане історичною.

“Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва”, – повідомив Зеленський.

Він подякував голові іспанського уряду Педро Санчесу за підтвердження його участі у саміті.