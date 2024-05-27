Про це Боррель заявив 27 травня після засідання Ради ЄС з закордонних справ.

Представник ЄС сказав, що більше Patriot, а також зняття обмежень на використання західної зброї проти російських цілей у Росії “все більше і більше обговорюється”.

Кулеба зв’язався з Боррелем через відеозв’язок. Він показав дипломату ЄС наслідки російських атак проти населення, зокрема, проти харківського торгового центру 25 травня, а також розповів про кількість цивільних жертв. Деякі зображення, за словами Борреля, “досить шокували”.

“З Кулебою ми обговорювали потреби України в продовженні самооборони, зокрема, як ви знаєте, більше систем протиповітряної оборони, зокрема, більше «Патріотів», а також зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових в Росії. Це все більше і більше обговорюється, і ми беремо до уваги той факт, що Україна повинна протистояти нападу, який був здійснений на її територію з території Росії”, — мовив високий представник ЄС.