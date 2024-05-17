Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничука у своєму telegram-каналі.

До цього Гаврилюк обіймав посаду заступника міністра оборони. Тепер Кабмін призначив його на пост першого заступника глави Міноборони Рустема Умєрова.

Уряд також призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Крім того, Кабмін звільнив Людмилу Акімову з посади заступниці голови Національного агентства кваліфікацій.

Генерал-лейтенант ЗСУ Іван Гаврилюк був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генштабу.

Відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.