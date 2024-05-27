На фронті від початку доби відбулося майже 80 атак, зоною найбільш інтенсивних бойових дій залишається Покровський напрямок.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 19:00 понеділка, 27 травня.

«Українські війська продовжують ведення оборонної операції. Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80. Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій», – підкреслили в Генштабі.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час.

Російські військові завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема дві такі авіабомби застосував по самому Харкову.

«Українські війська беруть велику плату з росіян за їхні спроби просунутися на Харківському напрямку. Загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки», – зазначили в Генштабі.

Повідомляється також, що знищений танк, по чотири одиниці авто та спецтехніки, пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі та також зазнали значних втрат – близько десяти російських військових убиті, ще півсотні поранені. Серед знищеного озброєння армії РФ – сучасна станція радіоелектронної боротьби «Серп-ВС5», а також пошкоджені дві гармати.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Армія РФ продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

На Покровському напрямку українські воїни з початку доби відбивали 21 атаку загарбників. «Українським захисникам нелегко, але ситуація контрольована», – додали у Генштабі.

На Времівському напрямку армія РФ не припиняє спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбиті дев’ять штурмових дій ворога. По цих селах росіяни завдавали також ударів із повітря.

На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

За даними Генштабу, на решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.