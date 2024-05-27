На фронті від початку доби відбулися 66 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність зберігається на Покровському та Харківському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Також ворог концентрує удари під Часовим Яром.

«Наші воїни стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм значних втрат», – заявили в Генштабі.

Повідомляється, що на Харківському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10, чотири ще тривають. Ситуація контрольована, українські захисники посилюють там стійкість оборони.

Російська армія на цій ділянці фронту застосувала вже 17 керованих авіаційних бомб. Зокрема, нових ударів КАБами загарбники завдали по Вовчанську, Липцях і Старому Салтову.

На Куп’янському напрямку за підтримки з повітря війська РФ сім разів намагалися вклинитися в українські оборонні рубежі, атакуючи зокрема поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Берестового, Греківки, Дружелюбівки, Невського та біля М’ясожарівки. КАБами ворог бив по Озерному, Куп’янську і Петропавлівці.

Три штурмові дії росіяни здійснили на Лиманському напрямку, атакували в районі Тернів.

Ще п’ять ворожих атак Сили оборони відбивали на Сіверському напрямку. Українські захисники зупинили три ворожі штурми поблизу Виїмки, ще по одному – біля Верхньокам’янського, а також у районі Спірного, де агресор атакував за підтримки авіації.

У районі Нового, що під Часовим Яром, війська РФ від початку доби здійснили вже п’ять штурмових дій. Ще по одному разу загарбники атакували Кліщіївку й Іванівське. Загалом на Краматорському напрямку українські захисники відбивали сім ворожих атак.

Повітряних ударів російської армії зазнали Тарасівка та Дружба.

На Покровському напрямку кількість ворожих штурмових дій від початку доби зросла до 16. Росіяни атакують поблизу Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої і Нетайлового. Ситуація напружена.

По Соколу та Желанному била російська авіація.

На Курахівському напрямку Сили оборони стали на заваді вісьмом атакам загарбників. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку війська РФ здійснили вже п’ять наступальних спроб: крім Старомайорського, також у напрямку села Урожайне. По П’ятихатках ворог бив із авіації.

На Оріхівському напрямку російська армія здійснила одну безрезультатну атаку в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили чотири ворожі атаки біля Кринок та на інших лівобережних плацдармах.