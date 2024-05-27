Найбільше бойових зіткнень в понеділок, 27 травня, відбувається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 13:00.

«Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск російських загарбників та на окремих ділянках проводять активні заходи», – ідеться у повідомленні.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена.

На Харківському напрямку російська армія і надалі спрямовує штурмові дії в бік Липців. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем українських військ.

На Времівському напрямку росіяни здійснили ще одну спробу штурму, другу за день, біля села Старомайорське, отримали вогневе ураження та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.