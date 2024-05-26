Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Також він нагадав, що довжина українсько-російського кордону в Сумській області перевищує 560 кілометрів.
“Але звісно, що ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках.
Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій”, — сказав він.
Речник ДПСУ додав, що Росія може в Сумській області зробити щось подібне до того, що відбувається в Харківській області.
“Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок.
Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі”, — зазначив Демченко.
Водночас, на думку речника, росіяни все ж можуть застосувати ці недостатні сили на Сумському напрямку, щоб “сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки”.
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