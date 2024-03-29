Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«За рахунок перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра (500 тис. резервістів – ред.) була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців… Наразі ми переглядаємо чисельність і кількість окремих частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їх діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин», – сказав Сирський.

При цьому він зауважив, що у такому уточненні функцій частин та їх особового складу варто утримуватися «від крайнощів», оскільки у будь-яких арміях світу є частини, які не беруть участі у бойових діях, але забезпечують бойові підрозділи.

Водночас Сирський зазначив, що для ротації поповнення лав Сил оборони необхідне, бо багато військових частин і підрозділів потребують відновлення й відпочинку.

За його словами, ротація військових частин на лінії фронту вже розпочалася.