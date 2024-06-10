Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру”, — написав він.

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі “обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями”. Також серед тем був Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він підкреслив, що Україна цінує те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні.

“Ще одна важлива тема – євроатлантична інтеграція України. Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави”, — додав прем’єр.