Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру”, — написав він.
Шмигаль зазначив, що під час зустрічі “обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями”. Також серед тем був Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він підкреслив, що Україна цінує те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні.
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